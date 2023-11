Blueoro: il nuovo singolo è “Amore spezzato”

Dal 24 novembre 2023 è disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Amore spezzato”, il nuovo singolo dei Blueoro. Il progetto artistico è seguito dall’A&R Massimo Guidi per l’etichetta EstroRecords. “Amore spezzato” è un brano che nasce l’8 dicembre, festività dell’Immacolata Concezione, per sensibilizzare e far riflettere su una piaga che sta consumando la nostra società, i femminicidi.

Una volta realizzato il brano, per una serie di casualità, la band decide di inviarlo all’Associazione Y.A.N.A. intitolata a Yana Malaiko, la ventitreenne ucraina uccisa la notte del 20 gennaio a Castiglione delle Stiviere dal suo ex fidanzato. Il presidente dell’Associazione Francesco Porrello si innamora del brano e contatta la

band.

Vengono invitati su RAI1 al programma Storie Italiane con Eleonora Daniele il 6 giugno 2023, e in un concerto nominato proprio a Yana Malayko “Femminicidio!.

L’Associazione Y.A.N.A aiuta e protegge ogni giorno tante donne vittime scampate da tragedie.

Commenta la band a proposito del brano: “Non potrò più dirti quanto ti ho amata, non potrò più dirti quanto avrei voluto amarti ancora”.

Il videoclip di “Amore spezzato” è stato girato in un teatro per richiamare la classicità legata all’arrangiamento oltre che per enfatizzare lo spirito del gruppo molto legato alla musica suonata dal vivo.

Note di rosso sostengono il messaggio principale del pezzo, rosso come le scarpette di Elina Chauvet, rosse come le panchine costruite in onore di Yana nella sua città, Castiglione delle Stiviere. Ritroviamo il rosso nelle luci del video e nel vestiario del gruppo, questo per comunicare a nostro modo l’importanza del messaggio contro il femminicidio e la violenza sulle donne.

I Blueoro, iniziano la loro attività musicale negli Anni 90. Nel 1996 l’avventura prosegue per le selezioni di Sanremo Giovani, vivendo intensamente questo momento.

Dopo tanti anni le strade si dividono, la vita, la famiglia, il lavoro e gli impegni di vario genere, li portano a fermare quell’avventura che tanto li aveva uniti.

Arriva l’anno 2021 e qui inizia la seconda parte di questo bel film, per una serie di casualità e con lo stesso sogno nel cuore, si rincontrano grazie alla passione per la musica che li unisce saldamente, decidendo cosi di ritornare a comporre musica inedita con circa 30 brani composti in due anni.