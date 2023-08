FcCrotone note positive da Memorial Donato Russo. Competizione vinta dal Picerno

FcCrotone calcio notizie positive dal Memorial Donato Russo aggiudicato dal Picerno dopo aver sconfitto (1-0) in finale il Potenza. Pitagorici terzi avendo vinto (3-0) la finalina contro il Paternicum. Lunedì prossimo la composizione dei tre gironi di serie C e rispettivi calendari. Inizio campionato tre settembre.

La lunga attesa per conoscere l’ufficialità dell’inizio del campionato di Lega Pro è stata accantonata. Calcio d’avvio il tre settembre, dopo la sentenza del Consiglio di Stato (29 agosto) che deve pronunciarsi nei confronti delle squadre escluse dai rispettivi campionati. La composizione dei gironi e relativi calendari lunedì sette agosto 2023. Non faranno parte del girone C: Perugia e Pescara inseriti nel girone B. Il Crotone al suo secondo consecutivo campionato di Lega Pro sarà l’unica squadra a rappresentare la Calabria. Avvio di stagione che avverrà con il calciomercato chiuso da qualche giorno, diversamente dagli anni precedenti. Tre settembre ancora distante ma prima ancora per gli squali l’appuntamento (14 agosto) di Coppa Italia Frecciarossa in trasferta contro la Cremonese, incontro che sarà preparato da una precedente amichevole. Un difficile test, Coppa Italia, che consentirà al tecnico pitagorico, Lamberto Zauli, di valutare attentamente gli elementi idonei per il prossimo campionato. Di sicuro non ci sarà il difensore Cuomo dato in partenza, comepure dovrebbero lasciare Cernigoi, Mondonico e Bernardotto. Tornando al Melorial Donato Russo, Il Crotone dopo essere stato eliminato ai calci di rigore dal Potenza nella semifinale, si è aggiudicato il terzo posto battendo (3-0) il Paternicum. Primo posto conquistato dal Picerno con risultato di 1-0 contro il Potenza.

Tabellino degli incontri:

Crotone vs Potenza 0-0 (3-4 dopo cdr)

Marcatori: Spina, D’Ursi, Giron. (il rigore calciato da Vitale e Tribuzzi neutralizzato dal portiere).

Crotone: D’Alterio, Giannotti, Mondonico, Bove, Giron, Awua, Vitale, Tribuzzi, Spina, D’Ursi, Guindo. All. Zauli

Potenza: Gasparini, Hadziosmanovic, Sbraga, Verrengia, Porcino, Saporiti, Sandri, Prezioso, Volpe, Caturano, Gagliano (Di Grazia). All. Colombo

Crotone vs Picerno 3-0

Marcatori: 11° e 30° Pannitteri, 17° Bruzzaniti

Crotone: Lucano, Bruzzaniti, Papini, Gigliotti, Crialese, Felippe, Schirò, Pannitteri, Rojas, Cantisani, Chiarella (Ranieri). All. Zauli

Paternicum: Calò, Fratantuono, Palladino, Milano, Falvella, Marchesano, D’Elia, Salvia, Volturno, Cristiano, Herbin. All. Logarzo

Note:

Guindo giovane attaccante in prova. Per motivi precauzionale non impiegati Gomez, Spaltro, e Tumminello.

Mister Zauli: “era importante fare allenamento ed è stato un buon test. Potevamo fare meglio nel sfruttare le occasioni a nostro favore ma nell’assieme sono soddisfatto. Idee abbastanza chiare per quanto riguarda le valutazioni dei singoli e del complesso. Per l’inizio della stagione saremo più squadra”.