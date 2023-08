Verstappen vince il Belgio, Leclerc terzo, caos in casa Ferrari: Sainz prenderà una decisione

Durante il Gran Premio di Spa in Belgio è successo di tutto e se la vittoria di Verstappen ormai non fa più notizia, perché il Mondiale Piloti ormai è ipotecato con 314 punti in cassaforte e la vittoria del Mondiale Costruttori è soltanto una formalità per la Redbull che vola a 503 punti, rispettando in pieno le quote nel palinsesto delle scommesse sportive che proponevano la Scuderia austriaca come favorita, in casa Ferrari Leclerc chiude la gara al terzo posto ma Sainz ha fatto scoppiare il caso dopo il GP d’Ungheria e la situazione non sembra migliorare.

Analizziamo nei particolari la classifica del Mondiale di Formula 1 e tutte le ultime notizie relative al GP del Belgio.

Classifica Costruttori e Piloti del Mondiale di Formula 1 2023

Come già accennato, la Red Bull domina la classifica costruttori con 503 punti, seguita dalla Mercedes a quota 247, mentre l’Aston Martin chiude il podio a quota 196 punti. La Ferrari è quarta con 191 punti, pronta a insinuarsi fra le prime tre, mentre al quinto posto c’è la McLaren con 103 punti.

Dopo Verstappen che domina incontrastato la classifica piloti sfondando il tetto dei 300 punti, al secondo posto c’è Perez alla guida della Red Bull. Segue Alonso che con 149 punti è in piena lotta con Hamilton a 148, in uno scontro fra titani delle monoposto.

Soltanto quinto posto per Leclerc, che con la Rossa ha messo in cassaforte 99 punti, a pari merito con Russell. Settima posizione in classifica per Carlos Sainz con 92 punti, che già dopo il GP d’Ungheria aveva annunciato importanti novità, scuotendo il mondo Ferrari.

Carlos Sainz e la Ferrari

Nelle scommesse F1 Sainz e Leclerc non erano dati come favoriti a inizio campionato ma le quote proponevano buone possibilità di disputare una stagione al top.

Purtroppo così non è stato e la Ferrari sta vivendo una stagione di alti e bassi, dove i flop hanno tirato giù la Rossa nella classifica, intrappolandola in una palude che rallenta i giri con evidenti conseguenze sia sul morale che sulla pazienza dei piloti: come accaduto a Carlos Sainz.

I due piloti del Cavallino Rampante non solo sembrano divorziati in casa, ma dopo il GP d’Ungheria Sainz ha incolpato il paddock della Rossa, come causa degli infiniti problemi della sua SF – 23.

Il caso scoppiato nel GP dell’Hungaroring è relativo al pit stop troppo lento di Leclerc che, a detta di Sainz, ha rallentato anche lui. Il pilota spagnolo ha aggiunto che bisogna lavorare duramente per migliorare lo score e le prestazioni della Rossa, tuttavia, le posizioni basse in classifica sono più che meritate, perché la Mercedes viaggia a ritmi sostenuti.