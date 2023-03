la presidente onoraria di aristocrazia europea, costanza de’medici, cerca di infangare il nobile conte enzo modulo morosini

Calabria – Dell’Accademia Dinastica Universitaria A.D.O.M.U.S.S.A.N. della Nobile Famiglia Agricola ho iniziato a scrivere prima ancora di entrarne a far parte attiva come membro e come tale mi sento in dovere di fare alcune precisazioni ed intervenire per capire come mai oggi ho letto sul social più conosciuto, Facebook, una nota di una persona che porta un cognome rispettabile (de ‘Medici). Nei miei articoli avete già letto il nome ; Enzo Modulo Morosini Conte di Risicalla e Sant’Anna Morosina, curatore del noto tomo edito con il titolo “Libro d’Oro delle Famiglie Nobili e Notabili” con annesso Armoriale Storico Generale Italiano, giunto alla 6 edizione, il quale viene pubblicato ogni 2 anni. Libro che segue l’impronta del dizionario storico blasonico di Giovan Battista di Crollalanza, ove chi ha il piacere di essere inserito con lo stemma del suo casato, e notizie storiche della sua famiglia può farlo, lui segue il sistema Crollalanza prima maniera. Non dimentichiamo che il Conte Morosini è Senatore Accademico dell’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola, nonché Cavaliere di diversi Ordini Dinastici, persona apprezzata in Europa e in tutta Italia da Nord a Sud, Isole comprese, per la nobiltà dei suoi sentimenti. Il Il Nobil Homo Enzo Modulo Morosini questa mattina saluta gli iscritti dell’omonimo gruppo su Fb, “Libro d’Oro delle Famiglie Nobili e Notabili”, comunicando che; “Desideravo solo comunicare che vi è stato un attacco alla mia persona, alla mia professionalità dopo che qualcuno aveva asserito in un colloquio privato su Messenger che i “Morosini sono inesistenti” e che “nobilito gente”, cosa tra l’altro impossibile non avendo la Fons Honorum, a cui garbatamente ho replicato. Desideravo altresì far presente che sono ancora il Re d’Armi di Casa de’ Medici e Provveditore Granducale con tanto di diploma firmato da S.A.S Ottaviano de’ Medici di Toscana in data 10 giugno 2019. Ringrazio per aver letto questo mio breve scritto. Sapevo che il Conte Morosini è Re d’armi di casa de’Medici in quanto anche io faccio parte del “Consiglio Mediceo” e sono scritto come Nobile di Firenze con Brevetto di S.A.S. Ottaviano de’ Medici di Toscana con Trattato Onorifico di S.E. Conte Rosario Logiacco. Non potete immaginare quanti messaggi di solidarietà sono arrivati, non solo sulla sua pagina ufficiale ma anche in quella di Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale e sul gruppo WhatsApp sempre di Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale, dove anche il Principe Massimo Spadoni pubblica una nota dicendo; ma strano vero? prima hanno attaccato me, poi Altezza Reale il Principe Christian Agricola ed adesso il caro Conte Enzo Morosini, be, gli autori di questa cattiverie mediatiche se ne facciano una ragione, il palcoscenico e la musica sono cambiati, o per meglio dire “raffinati”. Naturalmente sapendo dell’attacco mediatico anche a S.A.R. il Principe Christian Agricola, Duca di Capua e delle terre di Lavoro, Conte di Udine e Risano … ect lo chiamo per una intervista, un suo parere sull’accaduto. Incredibile ma vero la Presidente Onoraria di Aristocrazia Europea, Costanza de’Medici con il suo scritto a meno di 24 ore dalla Nomina a Presidente Onorario della Associazione Aristocrazia Europea Costanza dei Medici attacca il Nobil Homo Enzo Modulo Morosini Conte di Risicalla e Sant’Anna Morosiana. Si Verissimo ed io ovviamente mi sento in dovere come reggente della Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale dove porto il peso di rappresentare seriamente le tante famiglie Nobili e Notabili anche fuori dal nostro Stato di dare la Nostra solidarietà al Conte, che inoltre desidero ricordare è anche Re d’Armi di Casa de’ Medici e Provveditore Granducale con tanto di diploma firmato dal principe Ottaviano de’ Medici di Toscana, a riguardo della Aristocrazia Europea devo dedurre che non essendoci stato un loro disappunto ufficiale riguardo la Loro presidente onoraria vuol dire che sposano quella dichiarazione con il silenzio assenso come lei giustamente mi fa notare che sta contattando l’associazione Aristocrazia Europea e il Nostro Ente ma da parte loro non c’è stata nessuna nota. Prima come Uomo e poi come Aristocratico sono deluso dall’atteggiamento di certe persone che dai loro post sulle pagine ufficiali si proclamano essere moralisti, integralisti, solidali umanitari Nobili e chi più ne ha e più ne metta, ma non voglio entrare nelle loro dichiarazioni associazionistiche. Riguardo agli attacchi fatti a me li ci penserà la magistratura ma non voglio e non posso parlare di questo. Desidero solo esprimere gratitudine ad un Uomo prima che Nobile, dove sta contribuendo alla cultura alla crescita del nostro Bel Paese un uomo che dovremmo Noi tutti solo prendere esempio dove ormai viviamo solo in in mondo Tossico e pieno dell’IO. Verissimo Vostra Altezza in effetti ho sposato subito il progetto del Conte Morosini sin dal primo giorno che l’ho conosciuto perchè reputo molto importante il lavoro che svolge coinvolgendo tanti Nobili e tanti casati senza distinzione di luogo o religione e né è la dimostrazione che anche durante i suoi eventi è più che stimato ed apprezzato. Ovviamente mi piacerebbe sapere a questo punto la posizione del Gran Duca Ottaviano de ‘Medici riguardo a questa dichiarazione fatta da sua sorella. Il mio auspicio e che si crei serenità nei rapporti Aristocratici e non agitazione. Mi piace ricordare che se la struttura monarchica in Italia ma in tanti altri paesi del Mondo si è distrutta e proprio a causa di questi signori che predicano Bene e razzolano male… Non dimentichiamo il perché e caduto il Regno delle due Sicilie e il Regno d’Italia solo perché l’ambizione di certi nobili con la (n) hanno ben pensato di mandare al podio il loro re pensando di ottenere di più ma di fatto hanno ottenuto solo una repubblica costruita sulla fondazione di una monarchia largamente disorientata. A tal proposito, mio caro Principe le posso rispondere io in quanto di suo pugno il Granduca ha scritto nella pagina del Libro d’Oro del Morosini; Esprimiamo piena solidarietà al Nostro Re d’Armi, Conte Enzo Modulo Morosini, Conte di Sant’Anna Morosina. Invitiamo il Conte ad inviare un esposto dei fatti alla nostra Magistratura Granducale degli Otto di Guardia e Balia, nostro tribunale di Giustizia interna all’Ordinamento Civico Mediceo, affinché il responsabile di tali scritti ingiuriosi nel confronti del Conte e dell’illustre Casato, sia condannato con “declaratio” di Censura da parte degli Otto. Questa è la sua dichiarazione. Bene concluderei dicendo che al giorno d’oggi, in presenza di questa tendenza, di questa società allo sbando, società che ha smarrito la tracciabilità del suo percorso storico e spirituale, dove l’unica forma di ricchezza riconosciuta è quella esteriore, ossia essere ricchi e potenti, voler essere ad ogni costo persone di successo, è il Nobile? E qui mi viene in mente il concetto della nobiltà, un concetto dantesco che dice; Nobile non chi è ricco per denaro bensì per ricchezza interiore e culturale, da condividere con l’altro. Ed è a questa nobiltà di animo e non di sangue che guarda Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale in quanto espressione di una nobiltà che va al di là della collocazione economica, sociale e dell’appartenenza ad una determinata famiglia. Conte Rosario Logiacco