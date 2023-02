Buste personalizzate: perché sono così importanti?

Per diverse tipologie di attività commerciali, anche il 2023 è un anno difficile. Il nostro paese è ancora alle prese con tutti I problemi legati alla guerra, aumento energia, carburante e non è facile far cassa per negozi, bar e ristoranti. Soprattutto in tempi come questi, però, è fondamentale fare uno sforzo e investire in pubblicità per promuovere il proprio brand/attività. Sappiamo ormai bene che il budget da stanziare, in molti casi, è esiguo. Ma c’è una soluzione. Il più conveniente in termini economici e di visibilità è acquistare buste personalizzate . Vediamo di cosa si tratta e come sfruttarli al meglio in vista delle prossime riaperture e dei saldi estivi.

Cosa si intende per buste personalizzate?

Le buste personalizzate sono borse shopper realizzate su misura, ovvero rispondono alle esigenze del brand o dell’attività in questione. La personalizzazione del prodotto permette di scegliere diversi elementi della borsa, come il materiale, le dimensioni, la forma, il tipo di manici, il colore, e il progetto grafico (slogan e immagini). La funzione principale è più quella di contenere i prodotti che quella di promozione. Le buste personalizzabili sono manifesti pubblicitari in movimento. Tuttavia, rispetto al classico 6X3 o al volantino, costano molto meno. Per sfruttare al meglio le potenzialità delle shopping bag personalizzate, dovrai puntare su grafiche accattivanti e ottima fattura. La grafica è fondamentale per catturare l’attenzione dei passanti e la qualità della shopper ne condiziona il ciclo di vita. Perché possa essere utilizzato più volte, è necessario scegliere materiali e metodi di produzione di qualità.

Materiali delle buste personalizzate

Per quanto riguarda i materiali, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Diverse qualità di carta, plastica biodegradabile, cotone, juta e TNT (tessuto non tessuto) sono i materiali più richiesti negli ultimi anni. Il tema dell’ecosostenibilità è molto caro al nostro territorio. Il consiglio è di scegliere materiali resistenti e durevoli come carta o TNT per consegnare borse ai tuoi clienti che possano riutilizzare per periodi medio-lunghi.

Per quanto riguarda la carta, come anticipato, troverai diverse alternative:

Carta sealing: il classico foglio rigato. La qualità più semplice ed economica.

Carta kraft: la più resistente e conveniente.

Carta riciclata: sicuramente la più ecosostenibile di tutte le qualità, prodotta con carta riciclata

Vuoi consegnare borse autentiche ai tuoi clienti? Allora il TNT è il materiale più adatto. Tantissimi i modelli disponibili online: manici corti o lunghi, con e senza soffietto, con finiture impunturate o termosaldate, da portare a mano o anche a spalla/spalla. La scelta è tua. Per questo tipo di prodotto prestare ancora più attenzione alla grafica. Rispetto a un sacchetto di carta, le shopper in tessuto non tessuto durano molto più a lungo. Sono quasi indistruttibili.

Tre idee originali per incrementare le vendite con buste personalizzate

Grazie alla personalizzazione è possibile creare shopper bag utilizzabili anche per raggiungere obiettivi diversi dalla visibilità del brand e del business. Ecco alcune idee che puoi replicare per aumentare il tuo fatturato.

Perchè no! Avere buoni sconto stampati sugli buste

Regala uno sconto ai clienti che riutilizzano la tua borsa personalizzata per fare acquisti nel tuo negozio.

Avere un codice QR stampato che rimanda al sito Web o all’applicazione ufficiale. Una soluzione economica e molto efficace per le aziende che vendono i propri servizi/prodotti online. Dal negozio di abbigliamento al ristorante che permette la prenotazione online al supermercato che offre il servizio di spesa a domicilio.

Dove dovresti comprare le migliori shopper personalizzate?