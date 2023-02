A che cosa serve la fisioterapia

La fisioterapia è una pratica sanitaria che si concentra sull’aiutare le persone a sviluppare, a mantenere e a ripristinare la loro mobilità e funzionalità: si tratta, quindi, di un ramo della medicina volto all’utilizzo del movimento per migliorare il benessere generale degli individui.

La fisioterapia può essere usata come prevenzione contro determinate malattie o lesioni, oppure come rimedio post-operatorio per accelerare i tempi di guarigione o per riacquistare più facilmente le normali attività quotidiane; inoltre, favorisce anche lo stile di vita salutare ed è adatto a tutte le età: dalle donne incinte agli atleti professionisti fino alle persone anziane. Andiamo quindi ad approfondire in questo articolo alcuni degli aspetti positivi di cui si gode con la pratica regolare della fisioterapia, da eseguire con il supporto di un fisioterapista Roma.

Che cosa è la fisioterapia

Prima di analizzare quali possano essere i benefici garantiti dalla fisioterapia, è bene capire a che cosa ci riferiamo quando parliamo di fisioterapia.

La fisioterapia è una pratica medica basata su movimento e su formazione motoria, che utilizza tecniche specializzate provenienti da scienze come l’anatomia, la fisiologia, la biomeccanica, la biomedicina e l’educazione fisica. Il suo obiettivo è quello di aiutare i pazienti a riconquistare un’efficace funzionalità motoria in modo da poter riprendere attività della vita quotidiana come ad esempio camminare, alzarsi da una sedia o correre. Ma non solo: la fisioterapia può aiutare anche a prevenire alcune eventuali lesioni ripetute e le conseguenti complicazioni che potrebbero ne conseguire (ad esempio, può essere aiuto in caso di malattie che rendono difficoltose le normali attività quotidiane).

Il recupero da un infortunio o da una malattia

La fisioterapia può aiutare nel recupero da un infortunio o da una malattia: si tratta, infatti, di un tipo di trattamento che è particolarmente utile per le persone che hanno subito un infortunio, che hanno una malattia cronica o una disabilità.

La fisioterapia include una combinazione di tecniche di riabilitazione, di esercizi attivi e passivi, di terapie strumentali come la stimolazione elettrica, massaggi, esercizi respiratori ed esercizi di stretching: il trattamento, basato su queste tecniche, può e deve essere personalizzato in base alle esigenze individuali del paziente per migliorare la funzionalità muscolo-scheletrica, la mobilità e la flessibilità, la stabilità articolare e la coordinazione. I terapisti possono anche consigliare al paziente delle strategie per migliorare le prestazioni e per prevenire ulteriori infortuni e lesioni.

Grazie alla fisioterapia si possono ottenere risultati significativi nel recupero da lesioni o malattie; tuttavia, il recupero dipende molto anche da quanto a fondo il paziente collabora con il terapista ed esegue i programmi di cura prescritti.

Il miglioramento della mobilità e della flessibilità

La fisioterapia può contribuire anche a migliorare la mobilità e la flessibilità di una persona. Questo può essere particolarmente utile per le persone che hanno sofferto di un infortunio o di una malattia e hanno bisogno di aiuto per riacquistare i livelli di flessibilità e mobilità. In questo senso, la fisioterapia include esercizi specifici progettati per rinforzare i muscoli, migliorare l’equilibrio e recuperare la forza generale.

Molte persone soffrono di problemi articolari che possono limitare il loro movimento, come la rigidità, le infiammazioni o le lesioni: in tutti questi casi, dalla fisioterapia si possono trarre benefici, attraverso l’apprendimento degli esercizi per aumentare la mobilità e la flessibilità delle articolazioni interessate. Gli esercizi da effettuare devono essere levigati in modo graduale, conformemente alla salute generale della persona, cosicché le articolazioni siano protette.

Inoltre, se una persona ha traumi concomitanti all’infortunio come paura o ansia, allora è importante anche considerarne l’aspetto emotivo durante gli esercizi; realizzare qualche minuto settimanale di allenamento a corpo libero può contribuire a mantenere alta la motivazione.