Lazio e Roma cercano spazio in alta classifica

Lazio e Roma non sono andati alla grande nella prima parte del campionato, nel premondiale. Bookmakers come 20Bet avevano quotato le due romane in posizioni di classifica più alta. Da un lato la sorpresa Napoli, dall’altro investimenti non al top, hanno determinato posizioni di classifica importanti ma non esaltanti per Lazio e Roma. C’è chiaramente spazio per recuperare. L’obiettivo per entrambe è collocarsi in alta classifica e qualificarsi alle prossime competizioni europee, possibilmente in quelle più “lussuose”.

Ad inizio gennaio si torna in campo e si mette mano anche al mercato con la sessione invernale. Per operare bisognerà trovare nuove risorse economiche anche se i tempi non sono facili. La Lazio punta anche sui propri tifosi. Il club per le feste ha promosso il Christmas Box, un mini abbonamento che include 5 gare di campionato in casa, in programma nei mesi di gennaio e febbraio. Sono le sfide contro Empoli (domenica 8 gennaio alle 15), Milan (martedì 24 gennaio, 20.45), Fiorentina (domenica 29 gennaio, 18), Atalanta (sabato 11 febbraio, 20.45) e Sampdoria (lunedì 27 febbraio, 20.45). I tifosi potranno acquistare il Christmas Box fino alle 18 di sabato 24 dicembre sia online sia presso i Lazio Style 1900 abilitati. I prezzi vanno dai 99 euro della tariffa intera per la Curva Sud (ridotto 60), ai 154 per la Tevere Laterale (ridotto 125), sino ai 270 euro per la Tevere Gold e la Monte Mario (165 la tariffa ridotta).

La Roma invece guarda all’estero. Dan e Ryan Friedkin sono in Qatar ufficialmente per guardare le partite e per salutare Dybala e Rui Patricio, i due romanisti in corsa. Ma in realtà puntano a valorizzare il brand Roma nella capitale finanziaria del calcio mondiale. L’ambizione dei Friedkin è quella di allargare il business trovando nuovi partner commerciali che possano accrescere i ricavi della società. In questa strategia rientra l’accordo con Adidas, migliore rispetto a New Balance, che dalla prossima stagione sarà il nuovo sponsor tecnico della Roma. Inoltre il club si guarda attorno per il discorso main sponsor e back sponsor.

La Roma guarda all’accelerazione sul progetto Stadio della Roma a Pietralata che comporterà un investimento da 600 milioni di euro. Il viaggio in Qatar può essere il momento ideale per incontrare Nasser Al-Khelaifi. Il proprietario del PSG e presidente della Qatar Sports Investments non manca mai alle gare del mondiale dove sono in campo i suoi gioelli Messi, Neymar e Mbappé…

Strategie differenti per un obiettivo comune: fare cassa. Sia alla Lazio sia alla Roma servono nuove entrate per finanziare la crescita del club investendo anche su calciatori di livello. Nel mercato di riparazione i club puntano a cedere i giocatori non ritenuti funzionali e a fare cassa con quelli più interessanti.