Serie C quinta giornata il Potenza impone il primo pareggio stagionale al Crotone. Gomez e Emmausso i marcatori

Potenza 1

Crotone 1

Marcatori: 30° Gomez, 89° Emmausso

Potenza (4-3-3): Gasparini, Caturano, Del Pinto, Del Sole (Schimmenti), Di Grazia, Girasole, Gyamfi, Matino, Rillo, Staffe (Laaribi), Talia (Belloni) All. Siviglia

Crotone (4-3-3): Branduani, Calapai, Cuomo, Bove (Papini), Giron, Awua (Crialesi), Petriccione, Vitale (Giannotti), Chirico’, Gomez (Tumminello), Tribuzzi (Panico). All. Nardecchia (Lerda squalificato).

Arbitro: Adalberto Fiero di Pistoia

Ass. Giorgio Lazzaroni di Udine – Nicolò Moroni di Treviglio

Quarto giudice a bordo campo: Domenico Leone di Barletta

Ammoniti: Giron, Gomez, Chimmenti

Espulsi: Giannotti 90°

Angoli: 6 a 4 per il Potenza

Recupero:3 e 4 minuti

Il Crotone non conosceva le mezze misure prima della trasferta di Potenza e ci stava riuscendo a tenerle ancora lontano fino a pochi minuti dal termine quando Emmausso ha messo dentro il pallone del pareggio. Non si concretizza il quinto successo consecutivo per la squadra di mister Lerda. Partita maschia e, in alcuni momenti, spigolosa a causa della condotta dei locali che volevano a tutti i costi bloccare la capolista. Ci sono riusciti. La leader del girone ha dovuto accontentarsi del pareggio dopo aver sbagliato il raddoppio in più occasioni. Non c’è stato il solito rigore a favore dei locali per rimettere a posto il risultato ma è bastata la disattenzione difensiva degli avversari a pochi minuti dal termine. Il Crotone ha cercato la via del gol impostando azioni corali e conclusioni a rete con più uomini fin dall’inizio. In una di queste è passato in vantaggio al minuto trenta con l’attaccante Gomez. Prima marcatura stagionale del pitagorico arrivata in seguito ad una perfetta triangolazione iniziata da Chiricò a sinistra e proseguita da Vitale con la conclusione a rete del numero nove. È un Crotone che gioca in scioltezza nella propria metà campo e sa incunearsi in attacco con Petriccione che lascia intravedere le qualità di giocatore di serie superiore. Chiricò avrebbe potuto raddoppiare al minuto trenta ma da buona posizione ha ritardato il tiro a rete. Le insidie del terreno sintetico, sconosciuto al Crotone, non hanno influito sul rendimento degli uomini di Lerda nella prima parte della partita.

Nessun cambio di formazione ad inizio ripresa da parte del tecnico pitagorico. Ed è sempre la formazione ospite che dette i tempi delle giocate. Al minuto quarantanove Vitale colpisce il palo alla sinistra del portiere dopo aver calciato il pallone con l’esterno sinistro. Il primo cambio del Crotone al minuto cinquantacinque. Fuori Vitale per strappi, dentro Giannotti. Altra occasione per il raddoppio fallita con Chiricò a metà ripresa. Più raccolta nella propria metà campo la squadra di Lerda per bloccare la pressione dei locali alla ricerca del pareggio. L’ingresso di Papini per Bove e di Panico per Giannotti, normale routine di cambio giocatori dovuti a problemi fisici. Gli imprevisti nel calcio non mancano e per il Crotone arriva al minuto ottantanove con il gol subito. Finale amaro per gli uomini di mister Lerda che terminano l’incontro in dieci per l’espulsione di Giannotti. Crotone che deve iniziare a rivedere qualcosa in fase offensiva col prosieguo delle partite. Non riuscire a chiudere l’incontro con la doppia marcatura non sempre si riesce a conquistare i tre punti e contro il Potenza c’è stata la conferma.

La mancata vittoria consente al Catanzaro di annullare lo svantaggio dalla vetta e di affiancare nuovamente la vetta.

Fino a questo momento la squadra pitagorica sta, comunque, dimostrando con i fatti di meritare la leadership del girone. Ancora una volta fiducia ai dieci/undicesimi della precedente partita. Assente Kargbo per impegni con la Nazionale della Sierra Leone, è toccato a Vitale prenderne il posto ed essere schierato nel trio di centrocampo. Tribuzzi laterale sinistro. Nessun cambio di formazione rispetto alla precedente partita da parte del tecnico Siviglia avendo confermato gli stessi undici.