Ballottaggi elezioni comunali: Le dieci liste a sostegno del candidato di centrodestra Valerio Donato, non portano bene

È già successo a Crotone nel 2020 per Antonio Manica pure candidato Sindaco per il centrodestra. Dopo Cosenza (2021) il centrodestra perde anche il capoluogo di Regione.

A Catanzaro nel 2022, a Cosenza nel 2021 ed a Crotone nel 2020, tre tornate elettorali che mettono in evidenza la scarsa forza elettorale del centrodestra nell’allestimento della coalizione a sostegno dei candidati Sindaco. Sia a Catanzaro, a Cosenza e Crotone, nei periodi in cui si è votato, sconfitti al ballottaggio i candidati del centrodestra dopo essere arrivati a pochi centimetri dal centrare il traguardo al primo turno. Risultati elettorali che potrebbero essere commentati come una normale routine alla guida della cosa pubblica. Ciò che lascerà ampio spazio ai commenti post ballottaggio sarà, ancora una volta, il come è maturata la sconfitta del candidato Sindaco del centrodestra. Questa volta ad essere interessato alle polemiche è Valerio Donato (Catanzaro) e la sua coalizione di dieci liste. Una polemica che sarà la continuazione di quanto avvenuto in precedenza per altri candidati del centrodestra: a Cosenza (2021) per la mancata vittoria di Francesco Caruso sostenuto da otto liste, Crotone (2020) per l’insuccesso di Antonio Manica alla guida di dieci liste.

Se l’intento di chi ha gestito “l’ammucchiata” delle liste di centrodestra (Catanzaro ultimamente, Cosenza 2021, Crotone 2020) era “asfaltare” tutti gli altri candidati avversari, è giunta l’ora per il centrodestra calabrese di cambiare lo “stratega” politico.

Risultato finale a Catanzaro 2022: Nicola Fiorita centrosinistra (58,24%) – Valerio Donato centrodestra (41,76%).

Risultato finale 2021 a Cosenza: Francesco Alessandro Caruso centrosinistra (57,59%). Francesco Caruso centrodestra (42,41%).

Crotone elezioni comunali 2020: Antonio Manica centrodestra (36,05%) – Vincenzo Voce liste civiche (63,95%).