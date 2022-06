Celico. Conferite le onorificenze al Generale Costante De Simone e al Cavaliere Enzo Pianelli

Nella cornice storica dell’ex Convento dei Cappuccini (odierna sede del municipio), il consiglio comunale di Celico (Cosenza) si è riunito per conferire le onorificenze al Generale, Dott. Prof. Costante De Simone e al Cavaliere Dott. Enzo Pianelli. Il primo si è contraddistinto per i prestigiosi risultati conseguiti nel proprio ambito professionale, per il contributo prestato alla ricerca e alle attività scientifiche. Il secondo, per il contributo prestato al giornalismo, per l’incessante attività svolta nel campo dell’associazionismo a tutela dell’ambiente e delle fasce deboli della popolazione. Importante la presenza dell’Ancri (Associazione nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana) e la relazione del Presidente Angelo Cosentino. È quanto si legge in una nota stampa diffusa dal Comune del Cosentino.