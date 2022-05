Alcune riflessioni sulla nostra terra

Calabria – Parole, quante parole, quanti discorsi logorroici oramai da decenni. Discorsi fatti da falsi dei della politica, da giornalisti, da opinionisti, che pretendono di analizzare, sviscerare e magari risolvere le vecchie e stantie problematiche che affossano il nostro amato Sud. Vedo leoni ed aquile di gesso davanti a ville e villine, ma questi leoni sono dormienti e le aquile ingessate non spiccano il volo .. sono immobilizzati e impantanati volutamente. Sappiamo che da questo teatrino di Stato, o da Bruxelles i finanziamenti e le risorse scendono a pioggia, con una speranza seppur vana che possano raggiungere quelle forze sane, pulite e produttive e non come avviene da troppo tempo ormai che si convogliano in piccoli ruscelli, in fiumare, dove purtroppo questo denaro finisce nei soliti pseudo amici. Un circuito dove chi comanda alimenta di continuo chi è al potere, generando potere, quel potere che si alimenta con le parole, gli slogan e le promesse, favorendo i lecchini di turno, i quali ricevono favori e non diritti , una continua fase che vede messa in ginocchio assoggettata dal potere la povera gente, alimentando la corruzione politica e sociale. Ciò che al nostro martoriato Sud spetterebbe di diritto viene deviato tramite le parole e la corruzione. Credo che qualcuno avrà letto “L’Arte della Guerra” di Sun Tzu, dove si legge; se vuoi nascondere una cosa, mostrala. Vedo che, soprattutto in Calabria, questa tecnica viene furbescamente adottata. Tutti vedono, tutti vediamo, la mediocrità di questi falsi dei, di questa classe dirigente, e non solo politica, una classe dirigente priva di strategie, priva di vedute europeiste o globale. Chi come me è stato al nord, in paesi europei avrà visto differenze astronomiche su conoscenze sociali, economiche e mondiali in costante evoluzione. Una consapevolezza di ciò che si ha, e di ciò che si può avere sfidando il mondo intero con una visione, sia a medio che a lungo termine. Di sicuro con compromessi e favori, perchè io dico che tutto il mondo è paese, ma sicuramente non come nel nostro teatrino italico. Noi abbiamo una classe dirigente malata di potere, insaziabile e indemoniata dal dio denaro, molto esperta in scambi e clientelismo, incollata alle poltrone costruite sul consenso della povera gente e non certamente o raramente sul merito. Tutti abbiamo occhi per vedere, orecchie per sentire, tutti notiamo le sabbie mobili di questa classe dirigente, dalla politica alla sanità, insabbiati in una burocrazia inefficiente, molte volte incompetente, una burocrazia complice di amministrazioni che mantengono solo il loro status quo .. ricordate tutti il film di Checco Zelone, lui che telefonava all’amico politico, noooo il posto pubblico è sacro. La cosa più terribile, diffusa come una cancrena, silenziosa ma letale, è la moltitudine di persone che affondano la testa nella sabbia come gli struzzi, convinti che è giusto così, che è sempre stato così e che nulla potrà cambiarne le sorti. Però a lamentarsi in privato sono bravi. Perchè loro appartengono ad una società civile, e poi tizio che caso mai fa il vigile, il quale sparla di ogni amministrazione è un parente, e tutto tace, quel tale assessore è un parente stretto, la dottoressa tal dei tali appartiene a tizio, e poi caio e fratello di sempronio ect ect ect.. loro sparlano ma fanno parte di quella cosiddetta società perbene, mai passerebbero all’azione a favore di gente oramai stanca che aspetta la divina provvidenza. Abbiamo davvero tanto bisogno di agire partendo dalla scuola per addestrare le future generazioni alla conoscenza delle virtù dell’uomo, al rispetto dell’ordine e della disciplina che oggi manca, bisogna lavorare sulle nuove generazioni, distruggere questo lurido DNA di servitori e lecchini, di schiavi senza catene, bisogna che nei nostri ragazzi cresca lo spirito critico che caratterizza la democrazia, non certo quella dettata dai media, che imboccano la massa di spazzatura mediatica, bisogna quindi riformulare la scuola coinvolgendo anche le parrocchie per istillare la scintilla del dialogo, dell’ascolto, del fare e dell’agire per il proprio benessere e quello della società .. abbiamo bisogno non di schiavi e uomini succubi al volere di chi gestisce il potere, abbiamo bisogno di uomini liberi. Rino Logiacco