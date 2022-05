Lamezia Terme in festa: il cantante Luigi Strangis vince l’edizione numero 21 di Amici

Notte di festeggiamenti a Lamezia Terme in Calabria. Il cantante lametino Luigi Strangis è il vincitore di Amici 2022, l’edizione numero 21. L’artista calabrese ha battuto, nella finalissima a due del talent condotto da Maria De Filippi, il ballerino Michele. Luigi si aggiudica 150 mila euro in gettoni d’oro, oltre al Premio delle Radio per il singolo Tienimi stanotte. A Michele il premio da 50 mila euro della categoria ballo. Gli altri finalisti erano Albe, Sissi (Premio della Critica Tim da 50 mila euro) e Alex (premio Oreo da 20 mila euro) per il canto, mentre nella sezione ballo Serena ha ottenuto una borsa di studio di un anno per studiare a New York e il Premio Tim da 30 mila euro.

“Grazie alla mia famiglia, se sono arrivato qua è merito loro”. Questa la dichiarazione di Luigi Strangis. Il cantante, 20 anni di Lamezia Terme, dove vive con la famiglia, polistrumentista, ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni grazie al papà.

Tra i due favoriti della vigilia, Luigi e Alex, ha vinto il primo. Nella categoria ballo è stato Michele (22 anni) a prevalere su Serena (19 anni). Michele si è aggiudicato anche l’invito di Roberto Bolle al final show del festival On Dance di Milano. Ospiti della serata Alessandra Amoroso e Sofia Goggia che ha nominato Maria De Filippi ambassador delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina del 2026. In videocollegamento sono intervenuti Ultimo e Sabrina Ferilli.