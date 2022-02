I resistori non sono altro che componenti passivi che hanno il compito di limitare il passaggio di corrente elettrica che passano da un’utenza ad una cabina elettrica. Si tratta di componenti utilizzati molto all’interno di circuiti elettroniche e sono impiegati anche all’interno di elettrodomestici di uso quotidiano. Ed è per questo che il loro corretto funzionamento è fondamentale, in quanto il rischio che si corre è quello di non poter utilizzare gli elettrodomestici necessari al momento del bisogno.

Uno dei possibili utilizzi dei resistori potrebbe essere quello di utilizzarli con il semplice scopo di invertire una corrente elettrica in calore. Si tratta di un tipo di resistenza impiegata in diversi elettrodomestici presenti in ognuna delle nostre case tra cui asciugacapelli, ferri da stiro, forni, bollitori e molto altro ancora. Diverse sono le tecniche utilizzate per la realizzazione di un resistore in quanto questi possono essere formati sia da un avvolgimento di filo oppure da una pasta semiconduttiva. Inoltre è anche possibile affermare che i resistori si dividono in fissi e variabili. Una resistenza variabile può essere a sua volta divisa in lineare o logaritmico. Le caratteristiche principali di un resistore sono le seguenti, ossia il valore della resistenza e la potenza massima dissipabile che può essere raggiunta sente subire danni di tolleranza al componente.

Resistori in serie

I resistori in serie e prendono il comportamento come se fossero un unico resistore che hanno come valore la somma dei due valori di resistenza. Questi danno la possibilità di creare valore di resistenza che In altri casi non potrebbero esistere.

Resistori in parallelo

Molto più complicati sono i resistori in parallelo in quanto, per calcolare la corrente totale, è necessario fare la somma delle corrente attraversata dai due rami.

I resistori, insieme a tutti gli altri componenti elettrici utilizzati all’interno dei principali circuiti di uso quotidiano, possono essere acquistati tranquillamente su tme.eu, un portale in cui trovare del materiale elettrico professionale è capace di rendere perfetto ogni lavoro realizzato.