Bando Estate INPSieme 2020: vacanze studio con San Marino TourService

È uscito ufficialmente ed è online sul sito dell’INPS il Bando state INPSieme 2020: è il programma di vacanze studio dell’ente di previdenza INPS per i figli di dipendenti o pensionati statali iscritti all’anno scolastico 2019/2020 che frequentano la scuola superiore e che non abbiano compiuto 23 anni. Il programma è anche conosciuto come Ex Valore Vacanze INPDAP.

Le vacanze studio, sia in destinazioni all’estero sia in Italia, sono uno dei pacchetti principali offerti dai tour operator che si rivolgono agli studenti della scuola dell’obbligo di ogni ordine e grado. si possono trovare infatti vacanze studio pensate per coloro che frequentano le scuole elementari, per coloro che frequentano le scuole medie e per chi frequenta le scuole superiori. Di solito per coloro che frequentano le scuole superiori vengono offerte vacanze studio all’estero, mentre per gli altri è possibile trovare prevalentemente vacanze studio in Italia.

Le vacanze studio Estate INPSieme garantiscono un’offerta formativa linguistica che non si limita alle sole ore di lezione, ma si estende anche ai momenti di svago, dato che nelle destinazioni all’estero o negli English Camp in Italia si parla inglese (o la lingua del paese scelto) anche nei momenti di svago e nelle escursioni. I principali tour operator specializzati nelle vacanze studio INPSieme, come San Marino Tourservice o Phoenix Travel e, sono in grado di offrire vacanze studio di qualità grazie alla loro esperienza da oltre trent’anni e alla consolidata rete di college internazionali e di destinazioni italiane nei migliori villaggi al mare o nei più bei resort alpini.

Cos’è il Bando Estate INPSieme?

Il Bando Estate INPSieme, declinato nelle varianti Italia ed Estero, è un bando erogato dall’INPS (seguendo la tradizione dell’Ex INPDAP) che mette a disposizione dei figli di pensionati o dipendenti statali delle borse di studio a copertura totale o parziale per trascorrere una vacanza-studio in Italia o all’estero presso college prestigiosi, attentamente selezionati. I due bandi si rivolgono agli studenti di scuola elementare e media (bando Estate INPSieme Italia 2020) e superiore fino a 23 anni non compiuti (bando Estate INPsieme Estero 2020), offrendo ai beneficiari la possibilità di vivere un soggiorno-studio all’estero scegliendo tra moltissime destinazioni. Entrambi i bandi offrono la possibilità di partire per vacanze studio grazie alla possibiltià di vincere una borsa di studio a copertura totale o parziale dei costi, a seconda della posizione nella graduatoria. Dopo la pubblicazione delle graduatorie da parte dell’INPS sarà necessario inviare i dati relativi alla vacanza studio selezionata. Una volta effettuati i ripescaggi e pubblicata la graduatoria definitiva, basterà attendere l’estate per vivere una vacanza studio INPSieme. I bandi Estate INPSieme 2020 sono incompatibili con il Programma Itaca INPS, dedicato acoloro che vogliono vivere l’esperienza di passare alcuni mesi in una scuola in un paese straniero.

Analizzando le ore di studio di lingue straniere (normalmente inglese) seguite in media da un liceale in Italia si potrebbe pensare che, con circa 100 ore all’anno, non sia necessario frequentare una vacanza studio per migliorare il proprio livello. In realtà anche se le vacanze studio hanno un monte ore minore (minimo 30 ore) e durano due settimane, hanno il vantaggio di essere concentrate e, soprattutto, di non avere “ore morte” dedicate a interrogazioni e verifiche, e soprattutto si parla sempre nella lingua del paese di destinazione. Dato che la lingua più studiata nei licei italiani è l’inglese, questo significa poter studiare inglese per 30 ore senza alcuna interruzione, con insegnanti madrelingua e usando quanto appreso durante la giornata.

L’utilità delle vacanze studio per la conoscenza della lingua inglese è nota da quasi quarant’anni, sia per migliorare le conoscenze teoriche sia per testare sul campo quanto studiato a scuola. Oggi sono oltre un milione i liceali che, finita la scuola, si recano in una destinazione all’estero per studiare l’inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo. Fra le mete principali se si desidera studiare inglese troviamo, complice anche la vicinanza all’Italia, le isole britanniche, con i college in Inghilterra, Scozia e Irlanda che possono vantare una storia plurisecolare. Fra le mete preferite, anche per l’indubbio fascino esercitato, si trovano anche gli Stati Uniti d’America, dove i ragazzi possono studiare inglese e scoprire una parte dell’anima di questo paese importante ed estremamente variegato.

Le vacanze studio organizzate da San Marino Tour Service e compatibili con il bando Estate INPSieme 2020, la cui uscita è prevista entro pochi giorni, sono facilmente prenotabili online. È sufficiente scegliere la destinazione preferita e il periodo in cui si desidera partire e poi, quando l'INPS pubblica le graduatorie degli aventi diritto, caricare sulla piattaforma dedicata tutti i dati necessari.

Le vacanze studio con le borse di studio di Estate INPSieme

Per i figli di pensionati o dipendenti statali iscritti in una scuola superiore nell’anno scolastico in corso l’INPS, grazie al bando Estate INPSieme 2020 eroga borse di studio per pagare nella sua totalità o una parte del costo delle vacanze studio della durata di due settimane. Dopo la pubblicazione del bando sarà possibile partecipare e inviare i documenti necessari in modo che l’INPS stili la graduatoria degli aventi diritto alle borse di studio. Al momento il bando Estate INPSieme 2020 non è ancora stato pubblicato, ma non sono previsti cambiamenti significativi rispetto al bando Estate INPSieme 2019: le borse di studio per i viaggi all’estero sono disponibili non solo per destinazioni europee, ma anche per vacanze studio negli USA, con una copertura ipotizzata per singola vacanza studio nel 2020 pari a 2.000 euro.

