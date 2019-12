C’era una volta la vita

Di Vincenzo Calafiore

31 Dicembre 2019 Udine

“… è lì che bisogna andare

verso quell’altrove che ci attende,

non è di morte che si tratta, è di vita!

Quella vita che il più delle volte

svendiamo per uno scampolo di felicità

che felicità non è! E’ di illusione, di chimera

che si tratta. Ancora non la conosciamo, nè

come sarà o potrebbe essere la nostra vita

e nonostante ciò viviamo come un grumo di vermi

aggrovigliati nei nostri stessi egoismi e stupidità”.

Vincenzo Calafiore

Agonizzo per una malattia poco conosciuta e che non si sa come curare.

Mi sono rimesso assieme i pezzi per sopravvivere alla prigione invisibile in cui sono stato scaraventato assieme ad altri prigionieri, ad altri morti viventi.

Con la matita o tratteggiato cieli e confini da esplorare, ho ricomposto sogni frantumati da un disonore ormai comune e dilagante.

Tanto da ridurci nella peggiore fecce incapaci di sfuggire all’iniquo tiranno che così ha vietato di esplorare l’ignoto di una coscienza assopita e schiacciata da un inutile onnipresente.

Ed è questo la spinta verso il niente a cui rassegnati e oppressi si va in lunghe file di disonore umano.

Ma loro gli altri – viventi – ? Quelli che ho incontrato nelle rovine di Napoli, nelle distanze del Nord? Quelli che “legalmente “ si mettono in prigione o si fanno sparire per sempre che senso è stata data alla loro fine?

A un certo punto mi rendo conto che il tempo non guarisce proprio nulla, perché alla fine sono stato sempre io a disegnare cieli al tramonto attorno alle mie ferite, rifacendomi ogni qualvolta una nuova vita per sfuggire o sopravvivere alla dissacrante macina di orgoglio e dignità, di libertà, di sogni senza neanche il tempo d’essere concepiti.

La verità è che ricordo ogni fottuto istante di come è stata la mia vita, di come guardavo il mare dall’altra parte del tavolo, verso una finestra schiusa alla notte, il vento fresco di sera che mi scompigliava i capelli e le mani intrecciate che si scontravano. Io di lei, da quella sera che la vidi e ricordo tutto, tutto il mio amore … è di incontro quotidiano con la Vita che si tratta… più o meno barattata, più o meno spoglia di umanità, più o meno dissacrata dalle nuove Dachau ridipinte in tutta fretta da un – sistema- sempre lì, sempre onnipotetente.

E il ricordo di te, di quanta vita eri, e di quanto adesso manchi, mi uccide lentamente, mi consuma la carne fin dentro le ossa, perché vorrei non fosse solo un’illusione della mia mente, questo mio vivere! Vorrei che anche tu mi amassi. Ma è un sogno di chi con l’esigenza di vivere ha paura di dimenticare anche il più insignificante dettaglio pur di continuare a vivere.

Forse sarò ucciso da una vita meravigliosa che non sono riuscito a capire!

Ma tu, Vita, siediti qui accanto a me e parlami, parlami ancora se non ho parole! Le parole che non riusciamo a dire sono le uniche per le quali varrebbe davvero la pena parlare.

Da dove vengo io, vita, un bacio e un addio …. Sono la stessa cosa e noi ci stiamo dicendo addio un po’ alla volta.

Tra un giorno mi lascerai sulle rive di un tempo nuovo mentre io sono sempre più vecchio, sempre più consumato dal suo andare e tornare più o meno con lo stesso moto.

Ma, nessuno mai, riuscirà a dare l’esatta misura di ciò che pensa, di ciò che soffre, della necessità di amore che incalza, e la parola… la parola umanità è spesso un barattolo di latta su cui andiamo battendo ritmi e melodie da far ballare la bestia che è in noi e allo stesso tempo intenerire le stelle che stanno a guardare.

Vuoti dentro ci avvieremo nel nuovo tempo…. Sempre più stupidamente ipocriti, quel vuoto di dentro che via via diventerà voragine..

“ Oh Vita

Mi piacerebbe dormire con te

tutte le notti, tra le tue braccia

tra i tuoi seni sognanti

e baciarti fino a consumarti le labbra

quelle labbra che non mi chiamano

non mi cercano più.

Questa notte vorrei stringermi a te

addormentarmi con te accanto

come la parte mancante

di qualcuno: l’amore! “

Ecco, questi gli auguri miei per l’anno a venire. Possiate voi umanità rinascere nelle parole, quelle parole buone a disseminare gli ingranaggi di quella macina che tanti riduce in polvere, fantasmi di se stessi. Possiate voi umanità rinascere a nuova vita con parole, parole d’amore!

Auguri di Buon Anno!